Фигурное катание

«Мы к этому не имеем отношения». Яна Рудковская — о костюме Елены Костылевой
Известный продюсер Яна Рудковская заявила о непричастности команды «Ангелов Плющенко» к выбору костюма для фигуристки Елены Костылевой на сезон-2025/2026.

«Наша команда «Ангелов Плющенко» никакого отношения к компоновке музыки и костюму не имеет. Изначально у автора идеи номера, Лизы Нугумановой, была совершенно другая концепция и другие эскизы. В июне Ирина Костылева потребовала полностью отстранить Лизу от постановочного процесса. Мы были с этим категорически не согласны, но выполнили её требование. После этого Ирина сама всё изменила: и музыку, и костюм».

Рудковская также подчеркнула, что Евгений Плющенко, Екатерина Митрофанова и Елизавета Нугуманова считают образ крайне спорным: «Но спорить с Ириной Костылевой — себе дороже. Мы предоставили ей свободу выбора, а теперь посмотрим, что скажут судьи: оставят ли они этот номер и костюм на сезон или потребуют изменений. А вот прислушается ли Ирина — большой вопрос!» — сказала Рудковская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

