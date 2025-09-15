Скидки
Центр фигурного катания Загитовой планируют открыть летом 2026 года

Центр фигурного катания Загитовой планируют открыть летом 2026 года


Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что школу фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируют открыть летом 2026 года.

«Мы планируем реализовать этот проект в течение года и открыть его летом 2026-го ко Дню Республики. Стройка идёт полным ходом, параллельно вместе с Алиной собираем формат школы», — заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов в официальном телеграм-канале Республики.

Стоимость строительства Центра фигурного катания имени Загитовой составит 1,29 млрд рублей, следует из информации на сайте Госзакупок. В июне проект центра получил разрешение на строительство в Казани после снижения стоимости объекта.

