«И Петросян, и Гуменник должны всех обыгрывать». Жулин — об олимпийском отборе

Серебряный призёр Олимпиады, а ныне известный тренер в танцах на льду Александр Жулин высказался о шансах двукратной победительницы чемпионата России Аделии Петросян выиграть золотую медаль на будущих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале 2026 года в Милане.

«Даже не знаю, чего ожидать от квалификационного турнира в Пекине. Наших ребят давно не было на международной арене, поэтому не могу предположить, как именно нас будут судить и оценивать. Как и всегда, нужно быть на две головы сильнее. Насколько мощной будет конкуренция? Честно скажу, не знаю, кто из иностранцев будет там выступать. По идее, и Аделия, и Пётр должны всех обыгрывать. Что касается информационного фона, не буду говорить за ребят. Отмечу только, что ментально они не сломаются. Люди, которые прыгают четверные прыжки, обладают нужной ментальностью, чтобы через всё это спокойно пройти», — приводит слова Жулина Sport24.

Для того чтобы выступить на Олимпиаде в Милане, Петросян нужно хорошо показать себя на квалификационном турнире, который пройдёт в период с 17 по 21 сентября в Пекине.