Главная Фигурное катание Новости

Появились фото, где Загитова инспектирует стройку дворца фигурного катания своего имени

Появились новые фотографии олимпийской чемпионки Алины Загитовой со стройки дворца фигурного катания, который расположится в Казани в районе улицы Портовая и будет назван в честь фигуристки.

Стоимость строительства Центра фигурного катания имени Загитовой составит 1,29 млрд рублей, следует из информации на сайте госзакупок. В июне проект центра получил разрешение на строительство в Казани после снижения стоимости объекта.

Ранее Алина Загитова стала обладательницей премии Voice Influencer Awards. Фигуристка победила в номинации «Личный бренд года». В текущем году Загитова представила публике новое ледовое шоу «Ассоль». Премьера состоялась в конце июня в Санкт-Петербурге, рок-мюзикл был поставлен по мотивам «Алых парусов» Александра Грина. Сама Загитова исполнила в постановке главную роль, в качестве антагонистки выступила Евгения Медведева.

