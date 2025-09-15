Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сарновский — о четверном акселе: были попытки, надеюсь, в конце сезона я его сделаю

Сарновский — о четверном акселе: были попытки, надеюсь, в конце сезона я его сделаю
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель прошлогоднего финала Гран-при среди юниоров Никита Сарновский заявил, что активно изучает четверной аксель. В межсезонье у него было несколько попыток, которые можно назвать близкими к удачным.

«В межсезонье были попытки, попытки очень близкие. Надеюсь, в конце сезона я его сделаю, потому что понимание выезда у меня уже имеется, но по каким-то причинам пока не удается выехать. На удочке уже получалось выезжать? На удочке мне тяжелее прыгать из-за моего роста, мне удобнее самому напрыгивать. В начале сезона планирую возвращаться к его изучению? Сейчас уже нет, потому что этапы, есть риск получить травму ещё больше», — приводит слова Сарновского Sport24.

Сарновский тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В нынешнем сезоне по возрасту он может начать соревноваться со взрослыми. Именно поэтому на контрольных прокатах среди юниоров в короткой программе Никита исполнил два четверных прыжка. Юниоры же в КП могут показывать только тройные.

Материалы по теме
Сарновский — об ожиданиях от сезона: я целю на взрослые старты, хочу попробовать свои силы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android