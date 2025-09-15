Сарновский — о четверном акселе: были попытки, надеюсь, в конце сезона я его сделаю

Победитель прошлогоднего финала Гран-при среди юниоров Никита Сарновский заявил, что активно изучает четверной аксель. В межсезонье у него было несколько попыток, которые можно назвать близкими к удачным.

«В межсезонье были попытки, попытки очень близкие. Надеюсь, в конце сезона я его сделаю, потому что понимание выезда у меня уже имеется, но по каким-то причинам пока не удается выехать. На удочке уже получалось выезжать? На удочке мне тяжелее прыгать из-за моего роста, мне удобнее самому напрыгивать. В начале сезона планирую возвращаться к его изучению? Сейчас уже нет, потому что этапы, есть риск получить травму ещё больше», — приводит слова Сарновского Sport24.

Сарновский тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В нынешнем сезоне по возрасту он может начать соревноваться со взрослыми. Именно поэтому на контрольных прокатах среди юниоров в короткой программе Никита исполнил два четверных прыжка. Юниоры же в КП могут показывать только тройные.