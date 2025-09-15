Сарновский: как бы самокритично это ни звучало, понимаю, что нет у меня второй оценки

Победитель прошлогоднего финала Гран-при среди юниоров Никита Сарновский рассказал о своих проблемах со второй оценкой. По словам фигуриста, он согласен с тем, что у него есть проблемы с этим компонентом, однако он старается над ней работать.

– Как тебе удаётся при такой работе над четверными прыжками не забывать про вторую оценку?

– Очень тяжело. Меня постоянно ругают, я понимаю, что должен над ней работать, работать и работать. Но как бы это сейчас самокритично ни звучало, ну нет у меня второй оценки. Но надо работать.

– Получается, ты сейчас больше по технической части?

– Хотелось бы и по технической, и по хорео, но на данный момент – да, больше в технике, — приводит слова Сарновского Sport24.

Сарновский тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В нынешнем сезоне по возрасту он может начать соревноваться со взрослыми. Именно поэтому на контрольных прокатах среди юниоров в короткой программе Никита исполнил два четверных прыжка. Юниоры же в КП могут показывать только тройные.