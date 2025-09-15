Губерниев: Петросян и Гуменник пробьются на Олимпиаду и будут сражаться там за медали

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о квалификационном турнире к Олимпийским играм, который пройдёт в Пекине и где выступят двукратная чемпионка России Аделия Петросян и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник.

«Ожидаю, что наши фигуристы пробьются на Олимпиаду и будут сражаться там за медали. Других ожиданий у меня нет. После долгого отсутствия международных стартов им будет тяжело на олимпийском отборе, но надо бороться. Петросян и Гуменник – счастливчики, они выступают, в отличие от многих спортсменов из зимних видов спорта. Желаю им в Пекине всяческих удач и не дрейфить!» – приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

На квалификационный турнир, который пройдёт в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года, от России в качестве нейтральных атлетов поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.