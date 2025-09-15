Скидки
Тарасова — о Петросян и Гуменнике: едем завоёвывать места на Олимпиаду для своей родины

Тарасова — о Петросян и Гуменнике: едем завоёвывать места на Олимпиаду для своей родины
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о квалификационном турнире к Олимпийским играм, который пройдёт в Пекине и где выступят двукратная чемпионка России Аделия Петросян и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник.

«Ожидания от отбора на Олимпиаду? Конечно, и Аделия, и Пётр справятся с поставленной задачей. Я очень на это надеюсь. Мы едем туда, чтобы завоёвывать места на Олимпиаду для своей родины. Это закон, что нам нужно быть на две головы сильнее, чтобы оказаться на вершине. Каждый должен сделать то, что должен. Ребята должны откатать свои программы так, чтобы мы кричали «бис» и «браво». Что касается информационного фона вокруг соревнований, даже не хочу говорить об этом. Противно напоминать людям об этих вещах», – приводит слова Тарасовой Sport24.

На квалификационный турнир, который пройдёт в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года, от России в качестве нейтральных атлетов поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.

