Глейхенгауза не допустили сопровождать Аделию Петросян в отборе к Олимпиаде-2026

Заслуженному тренеру России Даниилу Глейхенгаузу отказали в сопровождении двукратной чемпионки России Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпийским играм, который пройдёт в Пекине.

«Первая реакция была, конечно, шок. Я даже представить себе не мог, что могу не подойти по каким-то критериям. Всегда старался быть максимально корректным, аккуратным в высказываниях, и мы вместе с тренерским штабом и федерацией выбрали меня именно для того, чтобы не было никакого риска. Казалось, что это самое правильное решение. Тем не менее меня не допустили (до олимпийского отбора в Пекине)», — приводит слова Глейхенгауза «РИА Новости Спорт».

На квалификационный турнир, который пройдёт в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года, от России в качестве нейтральных атлетов поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.