Фигурное катание

Глейхенгауз опубликовал философский пост о своём недопуске до турнира в Пекине

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз опубликовал философский пост. Ранее ему отказали в сопровождении двукратной чемпионки России Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпийским играм, который пройдёт в Пекине.

Фото: Личный архив Глейхенгауза

«Когда Красноярск — конечная остановка...» — подписал публикацию хореограф.

Сам Глейхенгауз заявил, что не понимает, по каким именно критериям он мог не пройти проверку от Международного союза конькобежцев (ISU).

На квалификационный турнир, который пройдёт в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года, от России в качестве нейтральных атлетов поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.

