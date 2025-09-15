Авербух высоко оценил шансы российских фигуристов на отборочном турнире к Олимпиаде-2026

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, авторитетный хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух оценил шансы представителей России на отборочном турнире Олимпиады-2026, который пройдёт в Пекине (Китай) с 17 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе на нём должны выступить Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

«Это начало сезона, поэтому требовать каких-то заоблачных результатов в виде максимальной сложности программ было бы неправильно. Ребята должны идти по возрастающей. Но с точки зрения спортивного результата не сомневаюсь, что наши ребята пройдут этот отбор и попадут в квоту из пяти человек, которые отберутся на Олимпиаду.

Понятно, что на самом турнире больших соперников для нас нет. Но это очень важное соревнование с точки зрения того, чтобы наши ребята отобрались на Олимпиаду. У меня нет никаких сомнений, что наши спортсмены это сделают», — приводит слова Авербуха Sport24.