Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Авербух высоко оценил шансы российских фигуристов на отборочном турнире к Олимпиаде-2026

Авербух высоко оценил шансы российских фигуристов на отборочном турнире к Олимпиаде-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, авторитетный хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух оценил шансы представителей России на отборочном турнире Олимпиады-2026, который пройдёт в Пекине (Китай) с 17 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе на нём должны выступить Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

«Это начало сезона, поэтому требовать каких-то заоблачных результатов в виде максимальной сложности программ было бы неправильно. Ребята должны идти по возрастающей. Но с точки зрения спортивного результата не сомневаюсь, что наши ребята пройдут этот отбор и попадут в квоту из пяти человек, которые отберутся на Олимпиаду.

Понятно, что на самом турнире больших соперников для нас нет. Но это очень важное соревнование с точки зрения того, чтобы наши ребята отобрались на Олимпиаду. У меня нет никаких сомнений, что наши спортсмены это сделают», — приводит слова Авербуха Sport24.

Материалы по теме
Глейхенгауза не допустили сопровождать Аделию Петросян в отборе к Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине: основная информация
Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине: основная информация
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android