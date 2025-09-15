Скидки
Фигурное катание

В ISU заявили, что Глейхенгауз не прошёл проверку для допуска до Олимпиады-2026

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз не прошёл проверку для допуска до квалификационного турнира к Олимпийским играм, который пройдёт в Пекине. Конкретные причины не разглашаются и согласно изначальным документам не обязаны быть донесены до сведения сторон.

«Вспомогательный персонал проходит ту же процедуру проверки, что и индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). Даниил Глейхенгауз был заявлен в качестве вспомогательного персонала для Аделии Петросян и не соответствовал критериям отбора, изложенным в сообщении ISU», — сообщили в пресс-службе организации ТАСС.

Ранее стало известно, что Глейхенгаузу отказали в сопровождении двукратной чемпионки России Аделии Петросян на турнире в Пекине. Так как для одного спортсмена можно будет подавать лишь одного тренера, Петросян поедет на старт одна.

На квалификационный турнир, который пройдёт в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года, от России в качестве нейтральных атлетов поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.

