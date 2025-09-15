Чемпионка Италии по фигурному катанию погибла в возрасте 23 лет. Её сбил грузовик

Чемпионка Италии по фигурному катанию Джулия Мари Гайзер трагически погибла в возрасте 23 лет. Девушка ехала на велосипеде по соответствующей выделенной полосе, когда её сбил большой грузовик, поворачивающий на перекрёстке. Спасательные службы быстро приехали на вызов, но спасти фигуристку не удалось, она скончалась на месте.

Австрийские власти в настоящее время проводят расследование, чтобы установить обстоятельства происшествия. 46-летний водитель грузовика также прошёл тест на алкоголь, который дал отрицательный результат.

Джулия Мари Гайзер родом из северной Италии, города Брессаноне, находящемся в Южном Тироле. При этом девушка уже долгие годы жила в Австрии и каталась на катке в Зальцбурге.