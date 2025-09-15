«Опускались руки». Глейхенгауз — о недопуске к сопровождению Петросян на турнире в Пекине

Российский хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, рассказал о своей реакции на недопуск в качестве сопровождающего тренера Аделии Петросян на предолимпийский отборочный турнир в Пекине.

«Первые пару дней было тяжело. Откровенно говоря, опускались руки, ведь проделан большой путь, и хотелось пройти его до конца вместе с нашим спортсменом. Но это решение, которое нельзя оспорить и даже узнать его конкретные причины. Ситуация получилась странная: ISU допустил тренеров в тех видах, где спортсмены были не допущены. В нашем случае спортсмена допустили, а тренерскую заявку — нет. Для нас это было особенно болезненно, ведь мы готовились как единая команда», — приводит слова Глейхенгауза «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Глейхенгауз не сможет присутствовать вместе со своей подопечной Аделией Петросян на отборочном турнире в Пекине, который поможет лучшим фигуристам принять участие в Олимпийских играх в Милане.

Отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт в Пекине с 17 по 21 сентября. В качестве нейтральных атлетов участие в нём примут российские фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян. Танцевальные дуэты и спортивные пары из России не получили нейтрального статуса для участия.