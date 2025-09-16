Глейхенгауз рассказал, почему Петросян выступит в Пекине со старыми программами

Российский хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз объяснил, в связи с чем было принято решение оставить его подопечной Аделии Петросян прошлогодние программы к отборочному турниру в Пекине.

«Мы вместе с Этери [Тутберидзе] и Аделией [Петросян] обсудили лучшие постановки, которые она катала. По танго вообще не было вопросов, потому что это однозначно её лучшая произвольная программа. Плюс она была последней, а это стандартный для нас опыт — оставлять в олимпийский сезон произвольную программу.

С короткой программой выбор был больше. Но в предыдущей короткой был текст на русском языке, а это не подходило под Олимпиаду, надо было бы тогда менять музыку. Хотя сама программа и то, как она её катала, нам нравилось. «Вуаля» — одна из самых запоминающихся программ, но нам показалось, как будто Аделия её немного переросла. Выбрали Джексона — она в нём очень яркая, он ей очень подходит, там много штучек-фишечек. Международные судьи и зрители вживую ни разу не видели ни одной из этих программ, да и в целом это нормальная практика — многие спортсмены выбирали на олимпийский сезон не что-то новое, а свою лучшую программу. Юдзуру Ханю и Нэйтан Чен так делали, например», – приводит слова Глейхенгауза «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что российская одиночница Аделия Петросян выступит на отборочном предолимпийском турнире в Пекине с программами, которые она исполняла в предыдущих сезонах.

Отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине. Российские фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян примут в нём участие в статусе нейтральных атлетов. По результатам турнира лучшие фигуристы смогут принять участие в Олимпиаде в Италии.