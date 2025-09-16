«Познал всю радость и боль тренерского ремесла». Глейхенгауз — о собственных изменениях

Российский хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, поделился мыслями о внутренних изменениях, наблюдаемых с течением времени.

— Для вас как для тренера этот сезон — уже третий олимпийский после Пхёнчхана и Пекина. С какими мыслями и чувствами вы идёте в сезон-2025/2026?

— Олимпиада особенный турнир, он не забывается. И то, что я испытал в Пхёнчхане и Пекине, — одни из самых сильных эмоций и впечатлений для меня как для тренера. Готовясь к этой Олимпиаде, я думал, что, несмотря на все трудности, у нас будет возможность её не пропустить. Но не для меня. Важнее, что у спортсмена есть такая возможность. Конечно, сначала надо хорошо выступить в Китае, чтобы отобраться на Олимпиаду. И потом уже спокойно подготовиться к ней.

— Чем Даниил Глейхенгауз в 2018 году отличается от Даниила Глейхенгауза сейчас?

— Да всем. Я как будто успел прожить целую именно спортивную жизнь. На той Олимпиаде я себя чувствовал, да и со стороны это видно, наверное, как счастливый парень, который находится в невероятном месте и сам в шоке от происходящего. Как радостный первоклассник. Сейчас, мне кажется, я уже довольно глубоко познал всю радость и боль тренерского ремесла, и Олимпийские игры напрямую на это повлияли.

Тем не менее надеюсь, что Милан-2026 — последняя Олимпиада, которую мне приходится пропускать, – приводит слова Глейхенгауза «РИА Новости Спорт».

Отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине. Российские фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян примут в нём участие в статусе нейтральных атлетов. По результатам турнира лучшие фигуристы смогут принять участие в Олимпиаде в Италии.