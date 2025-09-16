Тренер Гуменника Вероника Дайнеко допущена к сопровождению фигуриста в Пекине

Тренер российского фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко получила необходимый допуск и сможет сопровождать подопечного на отборочном турнире, который пройдёт в Пекине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что хореограф российской одиночницы Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз не получил разрешения от Международного союза конькобежцев (ISU) присутствовать со своей ученицей на предолимпийском турнире.

Предолимпийский отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября в столице Китая Пекине. Российские фигуристы-одиночники Пётр Гуменник и Аделия Петросян примут в нём участие в статусе нейтральных атлетов. Лучшие фигуристы по результатам соревнования смогут принять участие в Олимпиаде в Италии.