«Нужно смотреть, как отнесутся судьи». Траньков — о шансах Петросян попасть на Олимпиаду

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о шансах российской фигуристки Аделии Петросян без проблем квалифицироваться на Олимпийские игры — 2026.

— У вас нет сомнений в том, что Петросян сможет пройти квалификацию?
— Время покажет, это спорт. Нужно смотреть, как отнесутся судьи, тут я не могу загадывать. Сложно говорить о результатах, это всё‑таки фигурное катание, — приводит слова Транькова «Матч ТВ».

Отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине. Российские фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян примут в нём участие в статусе нейтральных атлетов. По результатам турнира лучшие фигуристы смогут принять участие в Олимпиаде-2026 в Италии.

