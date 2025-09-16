Леонова — о Петросян и Гуменнике: баловать нас не будут судьи. Где можно поджать, подожмут

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию – 2012 российская фигуристка Алёна Леонова поделилась ожиданиями от отборочного турнира в Пекине (Китай), на котором выступят Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

— Какие ожидания у вас от выступления Петросян и Гуменника?

— Вопрос только во второй оценке. Компоненты обычно у нас зависят от рейтинга, от того, как ты выступаешь на международке. Так как рейтинг нулевой у нас сейчас, баловать нас не будут судьи. Прыгать выше головы тоже не надо сейчас. Аделии и Петру нужно просто сделать свой максимум, желательно без ошибок. Главное – хороший настрой наших спортсменов.

— Российские фигуристы могут столкнуться с излишне строгим судейством?

— Судьи, которые будут на отборе, возможно, и видели ранее выступления Петросян и Гуменника, интернет же для всех открыт. Есть такая история, что обычно люди без рейтинга не могут получить много баллов априори. Хотя это неправильно. Оценки у наших ребят всё равно будут хорошими. Но там, где можно будет поджать их, судьи подожмут, — приводит слова Леоновой «ВсеПроСпорт».