Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Доволен своими выступлениями». Малинин выложил пост с итогами Lombardia Trophy

«Доволен своими выступлениями». Малинин выложил пост с итогами Lombardia Trophy
Аудио-версия:
Комментарии

Американский фигурист Илья Малинин, ставший победителем турнира Lombardia Trophy в Италии, где суммарно набрал 306,55 балла, опубликовал в соцсети пост с впечатлениями от турнира.

«Начать сезон мощно — это очень важно, особенно в этом сезоне, перед Олимпиадой в Милане. Я доволен своими выступлениями и надеюсь улучшить мои программы, а также сшить к ним костюмы. Я получил массу удовольствия и много радостных моментов с потрясающими фигуристами, с которыми соревновался», — написал Малинин в соцсети.

20-летний американец Илья Малинин является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призёром мирового чемпионата (2023), двукратным победителем финала Гран-при (2023, 2024). Он стал первым в мире фигуристом, который успешно приземлил четверной аксель на официальных соревнованиях.

Материалы по теме
Малинин уничтожает ISU. Его победа на Олимпиаде со скандальными рекордами — вопрос времени
Малинин уничтожает ISU. Его победа на Олимпиаде со скандальными рекордами — вопрос времени
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android