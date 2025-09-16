«Доволен своими выступлениями». Малинин выложил пост с итогами Lombardia Trophy

Американский фигурист Илья Малинин, ставший победителем турнира Lombardia Trophy в Италии, где суммарно набрал 306,55 балла, опубликовал в соцсети пост с впечатлениями от турнира.

«Начать сезон мощно — это очень важно, особенно в этом сезоне, перед Олимпиадой в Милане. Я доволен своими выступлениями и надеюсь улучшить мои программы, а также сшить к ним костюмы. Я получил массу удовольствия и много радостных моментов с потрясающими фигуристами, с которыми соревновался», — написал Малинин в соцсети.

20-летний американец Илья Малинин является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призёром мирового чемпионата (2023), двукратным победителем финала Гран-при (2023, 2024). Он стал первым в мире фигуристом, который успешно приземлил четверной аксель на официальных соревнованиях.