Фигурное катание

Александра Трусова опубликовала видео с первого выступления после родов

Александра Трусова опубликовала видео с первого выступления после родов
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) показала видео со своего первого выступления после рождения сына.

«Первое шоу после родов! Это однозначно было интересное приключение. Восстановление за месяц прошло успешно. Без сложностей не обошлось, но в итоге всё вышло даже лучше, чем я думала! Я получила большое удовольствие во время выступления и, кстати, вообще не устала.

Цель достигнута, можно выдохнуть, но ненадолго. Впереди ещё и другие цели», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы. 6 августа у Александры и Макара Игнатова родился сын, которого назвали Михаил.

