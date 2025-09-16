Скидки
Юная итальянская фигуристка погибла под колёсами цементовоза

15-летняя итальянская фигуристка Матильда Феррари погибла под колёсами цементовоза в коммуне Джустино в провинции Трентино-Альто-Адидже, когда переходила дорогу. Трагедия произошла утром 15 сентября. Об этом сообщило издание Il Fatto Quotidiano.

По данным источника, фигуристка ждала автобус, чтобы добраться до школы. Около 7:15 утра по местному времени девушка была сбита рядом с автобусной остановкой, когда переходила дорогу по пешеходному переходу с друзьями. Они не пострадали. Водитель большегрузного автомобиля не успел затормозить, проезжая на зелёный свет. Фигуристке пытались помочь машины скорой помощи и пожарные, однако спасти её не удалось, и врачи констатировали смерть. Мэр Джустино Мануэль Кози выразил соболезнования родным погибшей.

Феррари выступала за спортивный клуб SGA Pinzolo. В 2024 году она стала бронзовой медалисткой Кубка Италии.

