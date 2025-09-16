Скидки
Швейцарка Репонд: после тренировок с Мишиным решила сосредоточиться на фигурном катании

Бронзовый призёр чемпионата Европы швейцарская фигуристка Кимми Репонд рассказала о своём опыте работы с российскими тренерами Этери Тутберидзе и Алексеем Мишиным.

— Я знаю, что ты ездила в Россию и для занятий фигурным катанием, и для игры на пианино. Это было до того, как ты выбрала спорт?
— Да, я ездила в школу Тутберидзе. В то время у меня в России был концерт, и я подумала: «Можно ли где-то потренироваться?» Так я нашла школу Этери Георгиевны и занималась там около двух недель — это было примерно восемь лет назад. Второй раз я поехала в Россию уже для тренировок с Алексеем Мишиным. Это было в 2021 году. Тогда я окончательно решила сосредоточиться на фигурном катании.

— Это было во время ковида?
— Это было сразу после. У меня начинался юниорский Гран‑при. Первый год юниорского Гран‑при был отменён, и поездка состоялась летом 2021 года, — сказала Репонд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

