Швейцарская фигуристка Репонд рассказала о программах на сезон-2025/2026

Бронзовый призёр чемпионата Европы швейцарская фигуристка Кимми Репонд поделилась деталями своих программ на олимпийский сезон-2025/2026.

— Расскажи о программах на сезон.

— Стиль короткой программы сильно отличается от того, что я делала раньше. Такого у меня ещё не было. Часть музыки для дорожки шагов выбрала моя сестра Жероми. Она нашла её год или два назад. Я отправила её Дэвиду Уилсону, постановщику моей программы, и он подобрал композицию для первой части. Думаю, эти части очень хорошо сочетаются друг с другом. Мне очень нравится кататься под эту музыку.

Произвольная программа более классическая и напоминает ту, что я исполняла два года назад. Эта музыка мне очень близка, особенно первая часть, потому что раньше я слышала её у других фигуристов на соревнованиях. Она мне понравилась, и я решила взять её для своей программы.

— А что будет в произвольной программе?

— В произвольной более классическая музыка: White Flowers Take Their Bath by Meredi, Mari Samuelsen, Scoring Berlin, Jonathan Stockhammer, — сказала Репонд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.