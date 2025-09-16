Скидки
Швейцарская фигуристка раскрыла, какой подарок ей сделала Софья Акатьева

Бронзовый призёр чемпионата Европы швейцарская фигуристка Кимми Репонд рассказала, какой подарок ей сделала россиянка Софья Акатьева.

— А как было у Этери Тутберидзе?
— Это было так давно, что сравнить не с чем. Я была слишком маленькой. Помню, что я общалась с несколькими девочками из младшей группы. Остальным было по 12–13 лет. Большинство из них сейчас выступает на соревнованиях, но я не уверена, что тренировалась с ними. Софья Акатьева тогда была одной из моих подруг, пока я занималась у Этери. Она дарила мне слаймы — они тогда были популярны. Нам было очень весело на перерывах — мы постоянно ими обменивались. Со старшими девочками я почти не общалась: я была в младшей группе, времени не хватало. Но они всегда относились ко мне доброжелательно, хоть я и знала их не близко.

— Ты поддерживаешь с ними общение сейчас?
— Нет, не так часто, — сказала Репонд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

Кимми Репонд является бронзовым призёром чемпионата Европы, серебряным призёром турниров серии «челленджер» Budapest Trophy и Nebelhorn Trophy, двукратной чемпионкой Швейцарии, серебряным призёром чемпионата Швейцарии.

