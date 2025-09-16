Кимми Репонд: хочу поехать на Олимпийские игры и войти в топ-6

Бронзовый призёр чемпионата Европы швейцарская фигуристка Кимми Репонд заявила о цели войти в шестёрку лучших на Олимпиаде-2026 в Италии.

— Этот сезон — олимпийский. Какие цели ты ставишь перед собой?

— Моя цель — поехать на Олимпийские игры и войти в топ-6. И я очень хочу попасть на пьедестал на Гран-при. Для чемпионата мира цель такая же, как и для Олимпиады — войти в топ-6, — сказала Репонд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

Репонд — бронзовый призёр чемпионата Европы, серебряный призёр турниров серии «челленджер» Budapest Trophy и Nebelhorn Trophy, двукратная чемпионка Швейцарии, серебряный призёр чемпионата Швейцарии.