Швейцарка Репонд вспомнила, как начала заниматься фигурным катанием

Бронзовый призёр чемпионата Европы швейцарская фигуристка Кимми Репонд рассказала, как в детстве начала заниматься фигурным катанием.

— Как ты начала заниматься фигурным катанием?

— Я начала кататься примерно в пять лет. Видела, как фигурным катанием занимались мои старшие сёстры, и мне тоже захотелось попробовать. Родители решили, что я должна попробовать себя в разных видах спорта, чтобы не ограничиваться только фигурным катанием. Поэтому я перепробовала многое: плавание, гимнастику, балет, игру на пианино. В итоге я довольно быстро выбрала фигурное катание и фортепиано. Мне очень нравились эти занятия. Но когда я закончила среднюю школу и перешла в старшую (мне тогда было 13 лет), совмещать фигурное катание и музыку стало слишком тяжело. Я решила полностью сосредоточиться на фигурном катании.

— То есть фигурное катание победило музыку?

— Мне нравилось и то, и другое. Но в фигурном катании было больше возможностей для развития. Когда играешь на пианино, у тебя всего несколько нот, которые ты снова и снова повторяешь. А в фигурном катании я занималась по четыре-шесть часов в день, и каждая тренировка была уникальной — ни одна не повторялась. Каждый час требовал новых усилий, всегда находилось что‑то, над чем можно было работать, — сказала Репонд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.