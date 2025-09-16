Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Швейцарка Репонд вспомнила, как начала заниматься фигурным катанием

Швейцарка Репонд вспомнила, как начала заниматься фигурным катанием
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата Европы швейцарская фигуристка Кимми Репонд рассказала, как в детстве начала заниматься фигурным катанием.

— Как ты начала заниматься фигурным катанием?
— Я начала кататься примерно в пять лет. Видела, как фигурным катанием занимались мои старшие сёстры, и мне тоже захотелось попробовать. Родители решили, что я должна попробовать себя в разных видах спорта, чтобы не ограничиваться только фигурным катанием. Поэтому я перепробовала многое: плавание, гимнастику, балет, игру на пианино. В итоге я довольно быстро выбрала фигурное катание и фортепиано. Мне очень нравились эти занятия. Но когда я закончила среднюю школу и перешла в старшую (мне тогда было 13 лет), совмещать фигурное катание и музыку стало слишком тяжело. Я решила полностью сосредоточиться на фигурном катании.

— То есть фигурное катание победило музыку?
— Мне нравилось и то, и другое. Но в фигурном катании было больше возможностей для развития. Когда играешь на пианино, у тебя всего несколько нот, которые ты снова и снова повторяешь. А в фигурном катании я занималась по четыре-шесть часов в день, и каждая тренировка была уникальной — ни одна не повторялась. Каждый час требовал новых усилий, всегда находилось что‑то, над чем можно было работать, — сказала Репонд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

Материалы по теме
«Акатьева дарила мне слаймы!» Кимми Репонд — о тренировках с Мишиным, моде и Олимпиаде
Эксклюзив
«Акатьева дарила мне слаймы!» Кимми Репонд — о тренировках с Мишиным, моде и Олимпиаде
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android