Кимми Репонд: работа с Алексеем Мишиным запомнилась

Бронзовый призёр чемпионата Европы швейцарская фигуристка Кимми Репонд рассказала, что ей хорошо запомнились тренировки с российским тренером Алексеем Мишиным.

— Какие у тебя остались впечатления от работы с Тутберидзе и Мишиным?

— Когда я тренировалась у Этери, я была совсем маленькой — 9 или 10 лет. Многого уже не помню. Но работа с Алексеем Мишиным запомнилась. Мне очень нравилось тренироваться с ним. Мы занимались около двух недель, и это был очень интересный опыт. Всегда любопытно увидеть, как проходят тренировки в разных странах, и сравнить их. Я также бывала в «Крикет-клубе» у Брайана Орсера, — сказала Репонд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.