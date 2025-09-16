Кимми Репонд поделилась, почему не участвует в модных шоу

Бронзовый призёр чемпионата Европы швейцарская фигуристка Кимми Репонд объяснила, почему не участвует в модных шоу.

— Поговорим о твоей работе моделью. Что ты считаешь своей самой большой удачей в этой сфере?

— Для меня это сейчас скорее хобби. Работать моделью мне очень нравится, но я занимаюсь только тем, что можно совмещать с фигурным катанием. Есть много интересных модных шоу, в которых я могла бы участвовать, но это всегда совпадает с соревнованиями. Для меня фигурное катание в приоритете. Каждый раз, когда модельная работа пересекается с тренировками и стартами, я выбираю спорт. Но в свободное время и в межсезонье я стараюсь заниматься и этим.

Думаю, для меня важно иметь занятие, помимо фигурного катания, потому что, если всё время думать только о спорте, можно перегореть. Сейчас я уделяю больше внимания модельной деятельности. Позже хочу изучать медицину. Но совмещать фигурное катание и медицину невозможно: в университете очень много обязательных занятий, а если в это время у меня будут соревнования или Гран‑при, то придётся пропускать и, скорее всего, пересдавать весь год. Такой возможности у меня пока нет. Поэтому сейчас приоритет — фигурное катание и модельная работа, — сказала Репонд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

18-летняя Кимми Репонд является бронзовым призёром чемпионата Европы, серебряным призёром турниров серии «челленджер» Budapest Trophy и Nebelhorn Trophy, двукратной чемпионкой Швейцарии, серебряным призёром чемпионата Швейцарии.