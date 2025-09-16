Скидки
«Прослеживалась жажда достигаторства». Бывший тренер Гуменника — о его качествах в детстве

«Прослеживалась жажда достигаторства». Бывший тренер Гуменника — о его качествах в детстве
Ольга Ефимова, бывший тренер российского фигуриста Петра Гуменника, рассказала, какие качества проявлялись у спортсмена в детстве.

«В семь лет перешёл в группу и, конечно, сразу был лидером по натуре, упёртый, достаточно для своего возраста умный и воспитанный. Но у него всегда прослеживалась жажда достигаторства. Он с детства был таким, иногда даже чересчур. Приходилось его останавливать. И немногословен, вытянуть информацию было немного тяжеловато. Но я считаю, что он обладал лидерскими качествами, присущими, наверное, спортсмену, который далеко пойдёт», – приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Гуменник тренировался в группе Ольги Ефимовой и Олега Татаурова с 7 до 13 лет. Нынешним тренером фигуриста является Вероника Дайнеко.

С 17 по 21 сентября в Пекине пройдёт предолимпийский отборочный турнир, по результатам которого лучшие фигуристы смогут участвовать в Олимпиаде в Италии. Гуменник будет соревноваться на турнире в статусе нейтрального атлета.

