Главная Фигурное катание Новости

Швейцарка Репонд назвала самую дорогую вещь в своём гардеробе

Швейцарка Репонд назвала самую дорогую вещь в своём гардеробе
Бронзовый призёр чемпионата Европы швейцарка Кимми Репонд рассказала, какая вещь в её гардеробе является самой дорогой.

— Какие бренды тебе нравятся?
— Их очень много. От дорогих брендов у меня нет платьев, но очень нравится Louis Vuitton. Ещё после чемпионата мира в Монреале я купила туфли от Louboutin.

— На каблуке?
— Да. Это единственные реально дорогие туфли, которые я когда-либо покупала. Но после этого у меня вырос размер ноги, пришлось менять и коньки, и всю обувь. В итоге эти туфли мне стали малы. Вернуть их в магазин было уже поздно, хоть я их никогда не носила. Нашла фигуристку, которой они подошли, и привезла их ей на Nebelhorn Trophy. Надеюсь, она будет их носить.

— Но ведь про туфли Louboutin говорят, что они «для сидения, а не для ходьбы».
— На самом деле они очень удобные. Но, конечно, не тогда, когда малы, — сказала Репонд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

18-летняя фигуристка Кимми Репонд является бронзовым призёром чемпионата Европы, серебряным призёром турниров серии «челленджер» Budapest Trophy и Nebelhorn Trophy, двукратной чемпионкой Швейцарии, серебряным призёром чемпионата Швейцарии.

