Швейцарская фигуристка Репонд: у меня нет никаких ограничений в еде

Бронзовый призёр чемпионата Европы швейцарка Кимми Репонд заявила, что не имеет никаких ограничений в питании.

— А что насчёт питания? У тебя есть спортивная диета?

— Я стараюсь есть достаточно белков и углеводов. Никаких строгих ограничений по калориям у меня нет. Также я слежу, чтобы в рационе было достаточно витаминов. Всё зависит от настроения и того, где я нахожусь. Когда тренируюсь в Германии — питание одно, дома — другое. На соревнованиях тоже есть свои особенности.

— Есть любимая кухня?

— Да, очень люблю японскую, особенно суши. Даже в Италии не могла удержаться и ела суши. Но в целом мне нравятся разные кухни, нет такой, которая бы не пришлась по вкусу.

— В Германии ты готовишь сама?

— Да, в основном сама. Иногда хожу в рестораны, но чаще готовлю дома. У меня нет никаких ограничений в еде, главное, чтобы было достаточно белков и углеводов. Калории я не считаю, — сказала Репонд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

Кимми Репонд является бронзовым призёром чемпионата Европы, серебряным призёром турниров серии «челленджер» Budapest Trophy и Nebelhorn Trophy, двукратной чемпионкой Швейцарии, серебряным призёром чемпионата Швейцарии.