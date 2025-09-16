Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Швейцарская фигуристка Репонд: у меня нет никаких ограничений в еде

Швейцарская фигуристка Репонд: у меня нет никаких ограничений в еде
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата Европы швейцарка Кимми Репонд заявила, что не имеет никаких ограничений в питании.

— А что насчёт питания? У тебя есть спортивная диета?
— Я стараюсь есть достаточно белков и углеводов. Никаких строгих ограничений по калориям у меня нет. Также я слежу, чтобы в рационе было достаточно витаминов. Всё зависит от настроения и того, где я нахожусь. Когда тренируюсь в Германии — питание одно, дома — другое. На соревнованиях тоже есть свои особенности.

— Есть любимая кухня?
— Да, очень люблю японскую, особенно суши. Даже в Италии не могла удержаться и ела суши. Но в целом мне нравятся разные кухни, нет такой, которая бы не пришлась по вкусу.

— В Германии ты готовишь сама?
— Да, в основном сама. Иногда хожу в рестораны, но чаще готовлю дома. У меня нет никаких ограничений в еде, главное, чтобы было достаточно белков и углеводов. Калории я не считаю, — сказала Репонд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

Кимми Репонд является бронзовым призёром чемпионата Европы, серебряным призёром турниров серии «челленджер» Budapest Trophy и Nebelhorn Trophy, двукратной чемпионкой Швейцарии, серебряным призёром чемпионата Швейцарии.

Материалы по теме
Эксклюзив
Швейцарка Репонд вспомнила, как начала заниматься фигурным катанием
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android