Фигурное катание

Расписание квалификационного турнира по фигурному катанию к Олимпиаде — 2026

Расписание квалификационного турнира в Пекине с Петросян и Гуменником
Комментарии

С 17 по 21 сентября в столице Китая Пекине пройдёт квалификационный турнир по фигурному катанию. Российские фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян примут в нём участие в статусе нейтральных спортсменов. Запасными участниками заявлены Владислав Дикиджи и Алина Горбачёва. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.

Олимпийские игры – 2026. Квалификационный турнир. Фигурное катание. Пекин (Китай). Время московское:

19 сентября, пятница:

7:15. Танцы на льду, ритм-танец;

10:30. Пары, короткая программа;

13:00. Женщины, короткая программа.

20 сентября, суббота:

5:00. Мужчины, короткая программа;

9:30. Пары, произвольная программа;

12:15. Женщины, произвольная программа.

21 сентября, воскресенье:

5:00. Танцы на льду, произвольный танец;

8:45. Мужчины, произвольная программа.

Зимняя Олимпиада-2026 в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года.

Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине: основная информация
Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине: основная информация
