Фигурист Тим Дик получил испанское гражданство

Фигурист Тим Дик получил испанское гражданство
Испанский фигурист Тим Дик, выступающий в танцах на льду с Оливией Смарт, получил гражданство Испании, которое позволит ему принять участие в Олимпиаде в феврале 2026 года. Об этом заявил официальный сайт министерства образования, профессионального обучения и спорта Испании.

Помимо Дика, гражданство получили 25-летний танцор на льду Асаф Казимов, который родился в Санкт-Петербурге и выступает в дуэте с Софией Валь, и фехтовальщик Юсинь Гао.

Тиму Дику 29 лет. Вместе с партнёршей Оливией Смарт на чемпионате мира, который прошёл в марте в американском Бостоне, он занял шестое место. Также дуэт становился двукратным чемпионом Испании и бронзовым призёром Skate America (2024).

