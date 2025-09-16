«Дай бог всё получится». Глейхенгауз поддержал Петросян и Гуменника перед отбором на ОИ

Российский хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, в социальных сетях опубликовал пост, где призвал поддержать Аделию Петросян и Петра Гуменника на предолимпийском турнире в Пекине.

«Всем привет! Хотел сказать огромное спасибо за слова поддержки, сообщения, которые вы написали. Я это очень ценю. Я уже на работе, дома, на нашем катке. Буквально ещё пару слов по этой ситуации скажу. Это мои внутренние ощущения, мне обидно как действующему тренеру не оказаться на одних из самых главных соревнований, которые могут быть в карьере тренера. В первую очередь думаю о спортсмене и хочу, чтобы всё прошло спокойно, поэтому больше ничего не буду говорить. Давайте поддержим, будем болеть за Аделию и Петю. Дай бог у них всё получится», — написал Глейхенгауз в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Глейхенгауз не сможет присутствовать вместе со своей подопечной Аделией Петросян на отборочном турнире в Пекине, который поможет лучшим фигуристам принять участие в Олимпийских играх в Милане.

Отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине. Российские фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян примут в нём участие в статусе нейтральных атлетов. По результатам турнира лучшие фигуристы смогут принять участие в Олимпиаде в Италии.