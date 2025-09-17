Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Этери Тутберидзе, в группе которой занимается Аделия Петросян, прибыла в Пекин на ОИ-отбор

Этери Тутберидзе, в группе которой занимается Аделия Петросян, прибыла в Пекин на ОИ-отбор
Аудио-версия:
Комментарии

51-летний российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прилетела в Пекин, где с 19 по 21 сентября пройдёт Олимпийский квалификационный турнир Skate to Milano, сообщает «РИА Новости». Это соревнование является единственным возможным путём отбора на Олимпиаду-2026 для российских фигуристов.

О том, чьим тренером Тутберидзе числится в официальных документах турнира, в настоящий момент информации нет. При этом единственная российская участница отбора в женском одиночном катании Аделия Петросян тренируется в группе Тутберидзе и к текущему моменту не имеет официального сопровождающего.

Ранее хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что Международный союз конькобежцев отказал ему в присутствии на турнире в качестве сопровождающего для фигуристки Аделии Петросян.

Видео: Штаб Тутберидзе опубликовал ИИ-видео о подготовке к сезону

Материалы по теме
Наша фигуристка — одна против всех? Петросян будет отбираться на Олимпиаду без тренеров
Наша фигуристка — одна против всех? Петросян будет отбираться на Олимпиаду без тренеров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android