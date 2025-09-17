Этери Тутберидзе, в группе которой занимается Аделия Петросян, прибыла в Пекин на ОИ-отбор

51-летний российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прилетела в Пекин, где с 19 по 21 сентября пройдёт Олимпийский квалификационный турнир Skate to Milano, сообщает «РИА Новости». Это соревнование является единственным возможным путём отбора на Олимпиаду-2026 для российских фигуристов.

О том, чьим тренером Тутберидзе числится в официальных документах турнира, в настоящий момент информации нет. При этом единственная российская участница отбора в женском одиночном катании Аделия Петросян тренируется в группе Тутберидзе и к текущему моменту не имеет официального сопровождающего.

Ранее хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что Международный союз конькобежцев отказал ему в присутствии на турнире в качестве сопровождающего для фигуристки Аделии Петросян.

