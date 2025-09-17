Этери Тутберидзе прилетела на турнир в Пекин со сборной Грузии

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прилетела на отборочный турнир в Пекин вместе с командой Грузии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Этери Тутберидзе прилетела в Пекин с грузинскими спортсменами», — приводит слова источника ТАСС.

На отборочном турнире в Пекине также выступит подопечная Тутберидзе одиночница Аделия Петросян, которая получила в мае 2025 года статус нейтральной спортсменки.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил хореографа Петросян Даниила Глейхенгауза к сопровождению фигуристки на турнире.

Отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине. Помимо Петросян, из российских спортсменов в нейтральном статусе примет участие в турнире одиночник Пётр Гуменник. По результатам соревнования лучшие фигуристы смогут участвовать в Олимпиаде в Италии в феврале 2026 года.