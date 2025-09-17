Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Этери Тутберидзе прилетела на турнир в Пекин со сборной Грузии

Этери Тутберидзе прилетела на турнир в Пекин со сборной Грузии
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прилетела на отборочный турнир в Пекин вместе с командой Грузии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Этери Тутберидзе прилетела в Пекин с грузинскими спортсменами», — приводит слова источника ТАСС.

На отборочном турнире в Пекине также выступит подопечная Тутберидзе одиночница Аделия Петросян, которая получила в мае 2025 года статус нейтральной спортсменки.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил хореографа Петросян Даниила Глейхенгауза к сопровождению фигуристки на турнире.

Отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине. Помимо Петросян, из российских спортсменов в нейтральном статусе примет участие в турнире одиночник Пётр Гуменник. По результатам соревнования лучшие фигуристы смогут участвовать в Олимпиаде в Италии в феврале 2026 года.

Материалы по теме
Наша фигуристка — одна против всех? Петросян будет отбираться на Олимпиаду без тренеров
Наша фигуристка — одна против всех? Петросян будет отбираться на Олимпиаду без тренеров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android