«Наши девушки — самые сильные в мире». Гербольдт — об ожиданиях перед турниром в Пекине

Бронзовый призёр чемпионата России (2009) в парном фигурном катании Катарина Гербольдт считает, что конкуренткам российской фигуристки Аделии Петросян на отборочном турнире в Пекине будет страшнее соревноваться с ней, чем россиянке — с ними. Одними из главных соперниц Петросян станут чемпионки Европы — представительница Грузии Анастасия Губанова (2023) и бельгийка Луна Хендрикс (2024).

— Справятся ли Аделия и Пётр с квалификацией? У Петросян в конкурентках две чемпионки Европы: Хендрикс и Губанова.

— Я по‑прежнему считаю, что наши девушки — самые сильные в мире. Поэтому думаю, что им будет страшнее и сложнее соревноваться с ней, нежели ей с ними. Но тоже своих конкурентов нельзя недооценивать. Нужно с ними всегда считаться.

— А Пётр?

— В принципе, наши ребята хорошо подготовлены. Для них, конечно, на мировой арене в новинку будет выступать, но тем не менее я думаю, что они справятся с этим, — приводит слова Гербольдт «Матч ТВ».

Предолимпийский отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября в столице Китая Пекине. Российские фигуристы-одиночники Пётр Гуменник и Аделия Петросян примут в нём участие в статусе нейтральных атлетов. Лучшие фигуристы по результатам соревнования смогут принять участие в Олимпиаде в Италии, которая пройдёт в феврале 2026 года.