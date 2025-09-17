Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Наши девушки — самые сильные в мире». Гербольдт — об ожиданиях перед турниром в Пекине

«Наши девушки — самые сильные в мире». Гербольдт — об ожиданиях перед турниром в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России (2009) в парном фигурном катании Катарина Гербольдт считает, что конкуренткам российской фигуристки Аделии Петросян на отборочном турнире в Пекине будет страшнее соревноваться с ней, чем россиянке — с ними. Одними из главных соперниц Петросян станут чемпионки Европы — представительница Грузии Анастасия Губанова (2023) и бельгийка Луна Хендрикс (2024).

— Справятся ли Аделия и Пётр с квалификацией? У Петросян в конкурентках две чемпионки Европы: Хендрикс и Губанова.
— Я по‑прежнему считаю, что наши девушки — самые сильные в мире. Поэтому думаю, что им будет страшнее и сложнее соревноваться с ней, нежели ей с ними. Но тоже своих конкурентов нельзя недооценивать. Нужно с ними всегда считаться.

— А Пётр?
— В принципе, наши ребята хорошо подготовлены. Для них, конечно, на мировой арене в новинку будет выступать, но тем не менее я думаю, что они справятся с этим, — приводит слова Гербольдт «Матч ТВ».

Предолимпийский отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября в столице Китая Пекине. Российские фигуристы-одиночники Пётр Гуменник и Аделия Петросян примут в нём участие в статусе нейтральных атлетов. Лучшие фигуристы по результатам соревнования смогут принять участие в Олимпиаде в Италии, которая пройдёт в феврале 2026 года.

Материалы по теме
«Петросян и Гуменник завоюют квоту на олимпийские игры». Энберт уверен в наших фигуристах
Эксклюзив
«Петросян и Гуменник завоюют квоту на олимпийские игры». Энберт уверен в наших фигуристах
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android