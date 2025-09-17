Скидки
Фигурное катание

Плющенко поздравил подопечных с успехами на первенстве Московской области

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и нынешний главный тренер академии «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко поздравил своих учеников с успешными результатами на минувшем первенстве Московской области.

«Отдельный респект хочется выразить нашей Любе Рубцовой, которая через месяц после сложнейшей операции не только вышла на лёд, но и под чутким руководством и после реабилитации гениального Дмитрия Николаевича Дзюкаева стала серебряным призёром Московской области. Не устаём благодарить его и восхищаться его талантом! Мы все Любу отговаривали, но ради спорта, ради получения этапов серии Гран-при Люба доказала всем, что она — боец и маленькая героиня этих стартов.

Я поздравляю всех наших спортсменов, но особенно хочется выделить: Лену Костылёву и Михаила Алексахина, которые, несмотря на проблемы со здоровьем, успели набрать форму и проявили бойцовский характер, а также Дашу Третьякову! Все они второй год подряд выигрывают эти старты», — написал Плющенко на своей странице в соцсети.

Евгений Плющенко является двукратным обладателем золотых олимпийских медалей (2006, 2014). В 2017 году он объявил об открытии собственной академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», где является главным тренером. Среди его известных воспитанников — серебряный (2024) и бронзовый (2023) призёр чемпионата России Софья Муравьёва (с 2025 года Муравьёва тренируется у Алексея Мишина в Санкт-Петербурге), чемпионка России среди юниоров (2025) Елена Костылёва, победитель финала Кубка Федерации (2025) Никита Сарновский.

