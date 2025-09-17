Скидки
Алина Загитова внесена в базу сайта «Миротворец»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова попала в базу украинского сайта «Миротворец» за участие в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году. Эти данные появились на сайте ресурса.

Экстремистский сайт «Миротворец» существует с 2014 года. В базе собрана личная информация о людях, в том числе известных журналистах, музыкантах, политиках, спортсменах, которых создатели портала считают потенциальной угрозой для безопасности Украины. В базе «Миротворца» хранится такая информация, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, адрес регистрации, фактического проживания или прописки, фотографии, номера телефонов. В России доступ к ресурсу заблокирован по решению суда.

23-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова является самой титулованной российской фигуристкой.

