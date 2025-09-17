Алина Горбачёва пожелала Петросян и Гуменнику удачи на отборочном турнире в Пекине

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачёва опубликовала на своей странице в соцсети пост, где пожелала удачи фигуристам–одиночникам Аделии Петросян и Петру Гуменнику на отборочном турнире в Пекине.

«Завершился предолимпийский сбор сборной России на прекрасном катке в Красноярске!

Спасибо большое ФФККР за предоставленную возможность тренироваться в такой атмосфере и условиях, а также полететь в Пекин!

Желаю Аделии и Петру гладкого льда и стальных нервов! Пусть всё задуманное получится!» — написала у себя на странице Горбачёва.

Горбачёвой 18 лет, она тренируется под руководством Софьи Федченко. Алина является бронзовым призёром чемпионата России (2025) и серебряным призёром финала Кубка России (2025).

Отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине. Российские фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян примут в нём участие в статусе нейтральных атлетов. По результатам турнира лучшие фигуристы смогут принять участие в Олимпиаде в Италии.