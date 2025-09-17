Скидки
«Этери выведет Аделию». Тарасова — о приезде Тутберидзе на олимпийский отбор

Татьяна Тарасова.
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о приезде Этери Тутберидзе в Пекин на олимпийский квалификационный турнир.

«Конечно, Этери Тутберидзе выведет Аделию — она её тренер, её поддержка очень важна. Вместе с ними должен был поехать и хореограф Даниил Глейхенгауз, но его по неизвестным причинам не допустили. Такого ещё не было, чтобы тренера не пускали на соревнования! Очевидно, это сделано специально, чтобы повлиять на нас. Где только можно ограничивают, закрывают. Но Петросян справится, а нам всем остаётся запастись терпением», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что Этери Тутберидзе прибыла в Пекин в составе грузинской делегации. Даниилу Глейхенгаузу отказали в ISU в сопровождении Аделии Петросян, фигуристка полетела на отбор вместе с физиотерапевтом и представителями федерации.

