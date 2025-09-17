Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Алина Горбачёва и тренер Софья Федченко прибыли в Пекин, где пройдёт отборочный турнир

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачёва вместе с тренером Софьей Федченко прибыли в Пекин, где пройдёт предолимпийский отборочный турнир. Об этом сообщил Sport24 со ссылкой на слова Федченко.

До прибытия в столицу Китая Горбачёва провела предолимпийские сборы в Красноярске. В ближайшие дни фигуристка будет тренироваться в Пекине.

В мае 2025 года Горбачёва получила статус нейтрального спортсмена, она является запасной для квалификационного турнира в Пекине.

Горбачёвой 18 лет, она бронзовый призёр чемпионата России (2025) и серебряный призёр финала Кубка России (2025), победительница чемпионата России среди юниоров (2023).

Отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине. Российские фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян примут в нём участие в статусе нейтральных атлетов. По результатам турнира лучшие фигуристы смогут принять участие в Олимпиаде в Италии.