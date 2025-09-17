Скидки
Фигурное катание

Стало известно, в какую тренировочную группу попал Гуменник на олимпийском отборе


Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Пётр Гуменник попал во вторую тренировочную группу на олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano, который на этой неделе проходит в Пекине.

Расписание первого тренировочного дня опубликовала фан-группа спортсмена Best Gumennik.

В одной тренировочной группе с Гуменником оказались ещё один нейтральный атлет Евгений Пузанов (Республика Беларусь), представитель Армении Семён Данильянц, фигурист из Казахстана Диас Жиренбаев и спортсмен из Северной Кореи Ро Ён-Мён. Завтра, 18 сентября, фигуристы проведут две тренировки, утренняя стартует в 9:05 по местному времени (4:05 мск), дневная – в 14:50 по местному времени (9:50 мск).

Короткая программа у мужчин на олимпийском квалификационном турнире стартует в субботу, 20 сентября. С произвольными программами одиночники выступят в воскресенье, 21 сентября.

