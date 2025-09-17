Пётр Гуменник вылетел в Пекин для участия в отборочном к Олимпиаде турнире — источник

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в одиночном катании Пётр Гуменник вылетел в Пекин (Китай), где в нейтральном статусе выступит в отборочном турнире к Олимпийским играм – 2026, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Вместе с Гуменником в Китай отправилась Вероника Дайнеко — личный тренер Петра.

Предолимпийский отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября. От России к соревнованиям были допущены только одиночники — Пётр Гуменник и Аделия Петросян. Россиянам нужно попасть в топ-5 итогового протокола, чтобы завоевать путёвки на Олимпиаду-2026, которая пройдёт с 6 по 22 февраля.

Гуменник в Пекине представит свою короткую программу 20 сентября, произвольную — 21 сентября.