Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник вылетел в Пекин для участия в отборочном к Олимпиаде турнире — источник

Пётр Гуменник вылетел в Пекин для участия в отборочном к Олимпиаде турнире — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в одиночном катании Пётр Гуменник вылетел в Пекин (Китай), где в нейтральном статусе выступит в отборочном турнире к Олимпийским играм – 2026, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Вместе с Гуменником в Китай отправилась Вероника Дайнеко — личный тренер Петра.

Предолимпийский отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября. От России к соревнованиям были допущены только одиночники — Пётр Гуменник и Аделия Петросян. Россиянам нужно попасть в топ-5 итогового протокола, чтобы завоевать путёвки на Олимпиаду-2026, которая пройдёт с 6 по 22 февраля.

Гуменник в Пекине представит свою короткую программу 20 сентября, произвольную — 21 сентября.

Материалы по теме
Стало известно, в какую тренировочную группу попал Гуменник на олимпийском отборе
Материалы по теме
Гуменник поменял программу за пару недель до Пекина! Это паника или холодный расчёт?
Гуменник поменял программу за пару недель до Пекина! Это паника или холодный расчёт?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android