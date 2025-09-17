ФФККР рассматривала замену Петросян на Горбачёву в Пекине с подачи Федченко — источник

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассматривала возможность в последний момент заменить двукратную чемпионку России в одиночном катании Аделию Петросян на бронзового призёра ЧР-2025 Алину Горбачёву на отборочном турнире к Олимпийским играм – 2026, сообщает «Спорт-экспресс».

По информации издания, тренер Горбачёвой Софья Федченко активно продвигала кандидатуру своей подопечной, ссылаясь на перерывы в процессе подготовки Петросян из-за последствий травмы. Также в качестве аргумента фигурировал тот факт, что у Аделии не было стабильных четверных в начале этого сезона.

Предолимпийский отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября. От России к соревнованиям были допущены только одиночники — Пётр Гуменник и Аделия Петросян. Горбачёва была назначена запасной Петросян.