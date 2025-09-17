Скидки
ISU не включил российских фигуристов в проморолик к квалификационному турниру в Пекине

Международный союз конькобежцев (ISU) не стал включать российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника в официальный проморолик, посвящённый старту квалификационного турнира к Олимпийским играм – 2026 в Италии.

Стоит отметить, что в видео, размещённое в социальных сетях, попали фрагменты выступлений чемпионки Европы — 2023 представительницы Грузии Анастасии Губановой (до 2021 года представляла Россию), чемпионки Европы — 2024 бельгийки Луны Хендрикс, мексиканца Донована Каррильо и других спортсменов.

Предолимпийский отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай). От России к соревнованиям были допущены только одиночники — Пётр Гуменник и Аделия Петросян. Россиянам нужно попасть в топ-5 итогового протокола, чтобы завоевать путёвки на Олимпиаду-2026, которая пройдёт с 6 по 22 февраля.

