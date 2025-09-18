Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Медведева показала эффектные кадры со своего шоу «Дискотека нулевых на льду»

Евгения Медведева показала эффектные кадры со своего шоу «Дискотека нулевых на льду»
Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева поделилась с фанатами подборкой эффектных кадров со своего шоу «Дискотека нулевых на льду», которое прошло 13 сентября на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Видео доступно в телеграм-канале Евгении Медведевой.

В шоу Медведевой приняли участие такие фигуристы, как олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Марк Кондратюк, Максим Ковтун, Макар Игнатов, Софья Самодурова, Матвей Ветлугин, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Артём Федорченко и Александр Плющенко.

Также «Дискотека нулевых на льду» ознаменовалась возвращением на лёд после рождения сына Александры Игнатовой (в девичестве Трусовой).

