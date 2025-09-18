Евгения Медведева показала эффектные кадры со своего шоу «Дискотека нулевых на льду»

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева поделилась с фанатами подборкой эффектных кадров со своего шоу «Дискотека нулевых на льду», которое прошло 13 сентября на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Видео доступно в телеграм-канале Евгении Медведевой.

В шоу Медведевой приняли участие такие фигуристы, как олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Марк Кондратюк, Максим Ковтун, Макар Игнатов, Софья Самодурова, Матвей Ветлугин, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Артём Федорченко и Александр Плющенко.

Также «Дискотека нулевых на льду» ознаменовалась возвращением на лёд после рождения сына Александры Игнатовой (в девичестве Трусовой).