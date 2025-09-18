Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Украинские фигуристки впервые за 16 лет не выступят на Олимпийских играх

Украинские фигуристки впервые за 16 лет не выступят на Олимпийских играх
Комментарии

Украинские фигуристки не примут участие олимпийском квалификационном турнире, сообщает официальный сайт Украинской федерации фигурного катания.

Таким образом, Украина не будет представлена в женском одиночном катании на Олимпиаде-2026. Ранее подобное случалось лишь перед соревнованиями в Ванкувере-2010. Тогда ни одна из украинских фигуристок не смогла завоевать лицензию.

Украинские фигуристы будут бороться за олимпийские лицензии на Игры-2026 в трёх из четырёх дисциплин. В мужском одиночном катании выступит Кирилл Марсак, в парном катании – София Голиченко и Артём Даренский, в спортивных танцах на льду – Мария Пинчук и Никита Погорелов.

Отборочный олимпийский турнир пройдёт 19-21 сентября в китайском Пекине.

Материалы по теме
Наша фигуристка — одна против всех? Петросян будет отбираться на Олимпиаду без тренеров
Наша фигуристка — одна против всех? Петросян будет отбираться на Олимпиаду без тренеров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android