Украинские фигуристки впервые за 16 лет не выступят на Олимпийских играх

Украинские фигуристки не примут участие олимпийском квалификационном турнире, сообщает официальный сайт Украинской федерации фигурного катания.

Таким образом, Украина не будет представлена в женском одиночном катании на Олимпиаде-2026. Ранее подобное случалось лишь перед соревнованиями в Ванкувере-2010. Тогда ни одна из украинских фигуристок не смогла завоевать лицензию.

Украинские фигуристы будут бороться за олимпийские лицензии на Игры-2026 в трёх из четырёх дисциплин. В мужском одиночном катании выступит Кирилл Марсак, в парном катании – София Голиченко и Артём Даренский, в спортивных танцах на льду – Мария Пинчук и Никита Погорелов.

Отборочный олимпийский турнир пройдёт 19-21 сентября в китайском Пекине.