Этери Тутберидзе вывела Аделию Петросян на тренировку перед ОИ-отбором в Пекине

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян вышла на тренировку перед Олимпийским квалификационным турниром «Skate to Milano» под руководством тренера Этери Тутберидзе, в группе которой фигуристка постоянно тренируется в Москве, сообщает ТАСС.

Аделия Петросян к текущему моменту не имеет официального сопровождающего. Ранее стало известно, что хореографу группы Тутберидзе Даниилу Глейхенгаузу Международным союзом конькобежцев было отказано в присутствии на турнире в качестве сопровождающего Петросян.

По информации ТАСС, Этери Тутберидзе прилетела на турнир в Пекин со сборной Грузии.

Видео: Аделия Петросян на занятии с первым тренером Ириной Страховой